Эксперт назвал главную ошибку Галактионова в матче с «Крыльями»

В минувшие выходные столичный «Локомотив» в драматичном матче уступил преимущество в два мяча и сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов». Бывший игрок «Локо» и сборной России Юрий Дроздов рассказал, в чём тактически ошибся главный тренер москвичей Михаил Галактионов.

«Зная, что «Крылья» очень хорошо играют в быстрые контратаки, просто взять и раскрыться на последних минутах матча – непростительно для команды такого уровня, претендующей на медали», - говорит Дроздов «Московскому комсомольцу».

Напомним, что после ничьей в Самаре «Локо» идёт в турнирной таблице на шестом месте с 25 баллами, столько же очков – у ЦСКА и «Рубина».