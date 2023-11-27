​«Серьёзная подстава»: Шалимов высказался об удалении Кордобы

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о красной карточке, которую нападающий Джон Кордоба получил уже после матча против «Урала». Форварда удалили за оскорбительный жест в адрес судьи.

«Не понял, что не понравилось Кордобе. Зачем это все было показывать? В чем тут судьи виноваты? Это серьёзная подстава команды», - слова Шалимова приводит «РБ Спорт».

Напомним, что «Краснодар» проиграл в Екатеринбурге с результатом 1:3. По итогам тура «быки» пропустили вперёд «Зенит» и теперь занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В ближайшем туре чемпионата России «Краснодар» будет принимать «Оренбург» 3 декабря.