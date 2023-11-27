Известный тренер Миодраг Божович поставил «Динамо» выше «Зенита», говоря о клубах с точки зрения узнаваемости.

По словам Божовича, результаты «Зенита» последних двадцати лет не говорят о том, что клуб в целом превосходит «Динамо».

«Если посмотреть на историю российского и советского футбола, то можно понять, что «Динамо» - более узнаваемый клуб, чем «Зенит». По традициям «Динамо» чуть больше и лучше», - цитирует Божовича «Спорт-Экспресс».

В среду, 29 ноября, «Динамо» будет принимать «Зенит» в первом матче 1/4 финала верхней части турнирной сетки Кубка России. Что до РПЛ, то питерцы сейчас лидируют (33 очка), а динамовцы идут третьими (28 очков).