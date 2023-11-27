«Факел» в Казани поддержали несколько сотен болельщиков

Воронежский «Факел» на вчерашнем матче в Казани против «Рубина» не остался без поддержки. Как пишет пресс-службе «огнеопасных», клуб на выезде поддержали порядка 400 выездных болельщиков.

К слову, Воронеж и Казань разделяют более 1 000 км по прямой. А если построить маршрут в карте, то добраться из Воронежа до столицы Татарстана можно на авто примерно за 14-15 часов, длинна пути составит 1 038 км. Но далеко не факт, что все болельщики воронежцев на гостевом секторе были именно из города, где базируется их любимый клуб.

Напомним, что несмотря на поддержку, «Факел» проиграл «Рубину» с минимальным счётом. Это поражение стало первым для команды Сергея Ташуева за довольно долгий период в два календарных месяца.