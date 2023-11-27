​Аршавин обратился в «Динамо» с просьбой о стажировке

Андрей Аршавин, который входит в состав правления «Зенита», обратился в «Динамо» с просьбой о стажировке. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что запрос Аршавина касался нескольких тренеров академии «Зенита». Ранее же стажировку у Марцела Лички проходил сам Аршавин.

«Динамо» на запрос Аршавина ответило согласием, стажировка стартует в ближайшее время.

Как известно, 29 ноября «Динамо» и «Зенит» проведут очный матч в Кубке России. Команды пересекутся в Москве на поле стадиона «ВТБ Арена». Это будет первая игра 1/4 финала верхней части сетки. Ответная же игра пройдёт уже весной.