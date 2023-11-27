Молодому полузащитнику казанского «Рубина» Руслану Безрукову 21 год, на протяжении двух последних туров Премьер-лиги Безруков неизменно отличается голами в ворота соперников. Сначала он поразил ворота «Сочи» в гостевом матче (2:0), а после – воронежского «Факела» (1:0) в домашнем матче в рамках 16 тура РПЛ.

Пресс-служба «Рубина» посвятила своему игроку эффектное видео, на котором показывается, на каком уровне ещё буквально недавно выступал Безруков.

Безруков перебрался в систему «Рубина» прошлым летом из нижнекамского «Нефтехимика».