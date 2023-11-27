Защитник Сергей Паршивлюк покинет «Динамо» летом. К футболисту уже сейчас исходит интерес от клубов Мелбет-Первой лиги, о чём тоже стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Действующий контракт связывает 34-летнего Паршивлюка с «Динамо» до конца сезона 2023/2024. Таким образом, подписать защитника в летнее трансферное окно можно будет свободным агентом.

В нынешнем сезоне Сергей Паршивлюк провёл за «Динамо» девять матчей. Результативными действиями защитник не отмечался.

На текущий момент, после шестнадцати туров, «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.