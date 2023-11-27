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Агент: «Думаю, в ближайшее время Черчесов вернётся к работе»

27 Ноября 2023 • 18:31 Комментировать

Юрист Станислава Черчесова Алан Агузаров считает, что в скором времени опытный тренер снова будет тренировать, так как он уже «перезагрузился» и готов для нового вызова.

«Он всегда делает всё обдуманно, не спешит. Перед новым местом он всегда берёт определённую паузу, чтобы перезагрузиться. Как я понимаю, перезагрузка уже позади», - говорит Агузаров телеканалу «Матч ТВ», добавляя, что Черчесов в скором времени вернётся к работе, по его догадкам.

Напомним, что Станислав Саламович находится без работы уже с середины июля – тогда его уволили из венгерского «Ференцвароша» из-за того, что клуб вылетел из Лиги чемпионов в первом раунде квалификации.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Алан Агузаров
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