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Семак – о Мантуане и Кассьерре: «Ждём их через неделю»

27 Ноября 2023 • 18:09 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
03.12 16:30

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Густаво Мантуан и форвард его команды Матео Кассьерра могут вернуться в строй уже менее чем через неделю.

«И Мантуан, и Кассьерра — мы ждем их к «Локомотиву». Надеюсь, они будут готовы», - цитирует тренера пресс-служба «Зенита».

Напомним, что к последнему матче РПЛ против «Сочи» (3:0) «Зенит» подошёл без Мантуана, Кассьеры, а также Вячеслава Караваева и Дмитрия Васильева в составе – у всех были травмы.

Ранее Семак сообщил, что Караваев и Васильев уже готовы и снова тренируются в общей группе. Готовы ли они будут играть – покажет время.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Густаво Мантуан Матео Кассьерра ещё теги

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