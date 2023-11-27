Семак – о Мантуане и Кассьерре: «Ждём их через неделю»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Густаво Мантуан и форвард его команды Матео Кассьерра могут вернуться в строй уже менее чем через неделю.

«И Мантуан, и Кассьерра — мы ждем их к «Локомотиву». Надеюсь, они будут готовы», - цитирует тренера пресс-служба «Зенита».

Напомним, что к последнему матче РПЛ против «Сочи» (3:0) «Зенит» подошёл без Мантуана, Кассьеры, а также Вячеслава Караваева и Дмитрия Васильева в составе – у всех были травмы.

Ранее Семак сообщил, что Караваев и Васильев уже готовы и снова тренируются в общей группе. Готовы ли они будут играть – покажет время.