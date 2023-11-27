Изидор: «Мои стереотипы о России разрушились»

Вильсон Изидор, молодой французский форвард «Зенита» играет в чемпионате России с зимы 2022 года. Игрок атаки рассказал о стереотипах о России, которые у него разрушились с момента переезда в страну.

«Из Франции кажется, что Россия очень далеко, страна очень холодная, а люди здесь мало улыбаются, вечно угрюмые. Сейчас я убедился – это не так. Люди замечательные и вполне терпимая погода», - говорит Вильсон телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшее трансферное окно Изидор сменил один российский клуб – на другой. Ранее он защищал цвета столичного «Локомотива».

Ранее Изидор рассказал, почему не хочет играть в набирающем обороты чемпионате Саудовской Аравии.