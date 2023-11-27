Семак объяснил замены Эраковича и Алипа

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему тренерский штаб зенитовцев решил заменить защитников Страхинью Эраковича и Нуралы Алипа в матче против «Сочи». Игра состоялась в минувшие выходные и завершилась разгромной победой «Зенита» - 3:0.

«Они были связаны с необходимостью. Эракович из сборной вернулся, тренировок там было недостаточно для поддержания его уровня – он был физически не готов. У Алипа – мышечные проблемы», - говорит Сергей Богданович клубной пресс-службе.

Напомним, что и Эракович, и Алип в минувшую международную паузу ездили в свои сборные – команды Сербии и Казахстана соответственно.