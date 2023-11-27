Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «бело-голубых» в матче с ЦСКА (3:2).

«Чаша весов зависит от удачи, но надо уметь склонить эту чашу в свою сторону. Сделанные во втором тайме замены говорят о ресурсах «Динамо». Вышедшие игроки дали разнообразие в атаке. Недооценка Тюкавина защитниками ЦСКА повлияла на исход встречи. Реализация Константина на очень хорошем уровне. В игре не было средней линии, всё переходило напрямую из обороны в атаку. Инерция побед «Динамо» психологически повлияла на активность в конце матча», - сказал Бышовец.