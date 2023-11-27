Баринов в выходные заработал 57-ю жёлтую карточку – раньше него таким отличались лишь два игрока

Капитан и лидер московского «Локомотива» Дмитрий Баринов играет на такой позиции, на которой зарабатывать жёлтые карточки – обычное дело. В минувшие выходные в матче «Локо» против самарских «Крыльев Советов» Баринов получил свою 57-ю карточку жёлтого цвета, произошло это в его 156-й игре в карьере в чемпионате России.

Как сообщает «Цифроскоп», быстрее Баринова до этой отметки добирались лишь двое: некогда лидер «Ростова» Александр Гацкан (128 матчей) и знаменитый в прошлом опорник ЦСКА, швед Понтус Вернблум (124).

Кстати, Баринову по итогу матча с «Крыльями» грозит серьёзная дисквалификация за слова в адрес арбитра.