Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Изидор объяснил, почему не хочет играть в Саудовской Аравии

27 Ноября 2023 • 17:35 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
03.12 16:30

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Вильсон Изидор ответил на вопрос о возможном переезде в чемпионат Саудовской Аравии.

«Для меня не очень привлекательно жить в такой стране. С эмоциональной точки зрения это очень трудно. А эмоции для футболиста — на первом месте. Именно поэтому я и выбрал «Зенит», — приводит слова Изидора «Матч ТВ».

Напомним, в начале сентября «Зенит» арендовал 23-летнего француза у «Локомотива». В составе «сине-бело-голубых» форвард сыграл в 11 встречах, в которых забил два гола.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Изидора составляет пять миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильсон Изидор

Новости по матчу

Сегодня, 27 Ноября
18:09
Семак – о Мантуане и Кассьерре: «Ждём их через неделю»
17:27
Изидор заявил, что «Зенит» — это прекрасный трамплин для переезда в Европу
15:28
Кавазашвили: «Я не сомневаюсь, что «Зенит» не упустит подаренную «Краснодаром» возможность»
11:32
Орлов: «Я не верю в интерес «Манчестер Юнайтед» к Алипу»
08:53
​Стало известно, какие матчи чемпионата России покажет «Матч ТВ» в прямом эфире в ближайшие выходные
26 Ноября
17:57
​Кобелев: «Зенит» вновь стал основным претендентом на чемпионство»
14:48
Гладилин: «Галактионову надо винить себя, а не судей»
12:18
Смородская назвала Галактионова средним тренером
12:01
Андрей Мостовой: «Клаудиньо очень сильно просил пробить пенальти»
10:11
Лепёхин: «Жаль, что ради смены чемпиона многие ждут ослабления «Зенита», а не проявления силы других команд»
25 Ноября
19:24
Чистяков — о задаче «Зенита»: «Выйти на первое место до зимней паузы»
19:10
Ерохин: «Нас ждёт серьёзный матч против «Локомотива»
16:44
Галактионов и Баринов, скорее всего, не помогут «Локомотиву» в матче против «Зенита»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Ноября
19:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» победило в гостях впервые с середины лета
19:04 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Урала» Кулаков провёл 250-й матч за клуб
19:02 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Кордоба заслуживает такого же наказания, какое ранее получил за аналогичный проступок Соболев»
18:59 · Россия. Премьер-лига
​Божович поставил «Динамо» выше «Зенита»
18:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» притормозило махачкалинское «Динамо»
18:55 · Россия. Премьер-лига
«Факел» в Казани поддержали несколько сотен болельщиков
18:54 · Россия. Премьер-лига
Фёдоров назвал главную причину успеха «Рубина»
18:51 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин обратился в «Динамо» с просьбой о стажировке
18:47 · Россия. Премьер-лига
«Всегда верьте в себя»: В «Рубине» посвятил Безрукову эффектное видео видео
18:38 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Соболев сделал игру с «Балтикой»
18:31 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Думаю, в ближайшее время Черчесов вернётся к работе»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Коваленко: «Первое место добавляет настроения, но останавливаться нельзя»
18:09 · Россия. Премьер-лига
Семак – о Мантуане и Кассьерре: «Ждём их через неделю»
18:01 · Россия. Премьер-лига
Изидор: «Мои стереотипы о России разрушились»
17:57 · Россия. Премьер-лига
Семак объяснил замены Эраковича и Алипа
Все новости
Рекомендуем