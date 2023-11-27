Изидор объяснил, почему не хочет играть в Саудовской Аравии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Вильсон Изидор ответил на вопрос о возможном переезде в чемпионат Саудовской Аравии.

«Для меня не очень привлекательно жить в такой стране. С эмоциональной точки зрения это очень трудно. А эмоции для футболиста — на первом месте. Именно поэтому я и выбрал «Зенит», — приводит слова Изидора «Матч ТВ».

Напомним, в начале сентября «Зенит» арендовал 23-летнего француза у «Локомотива». В составе «сине-бело-голубых» форвард сыграл в 11 встречах, в которых забил два гола.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Изидора составляет пять миллионов евро.