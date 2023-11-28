Рекорды футболистов, установленные в сборной России

В матче против сборной Кубы национальная команда России установила рекорд. Нет, не самый крупный результат. Он мог бы быть повторён, реализуй Сергей Пиняев пенальти. Восемь голов забили восемь разных игроков. Ранее подобного в истории нашей сборной не было. Книга рекордов России даже зафиксирует этот рекорд. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о рекордах национальной сборной России и сравнивает их с показателями мирового уровня.

Самый молодой

Сергей Пиняев в ноябре прошлого года дебютировал в матче против сборной Таджикистана в возрасте 18 лет и 15 дней. До него этот рекорд держал Игорь Акинфеев, который дебютировал за национальную команду, будучи старше Пиняева на 5 дней! Этот рекорд держался 18 лет. Отметим, что самым молодым игроком в истории футбола, дебютировавшим за национальную сборную, по официальной регистрации Книги рекордов Гиннесса, является Лукас Кнетч. Представитель расположенных в Азии Северных Марианских остров с населением 53 тысячи человек сыграл свой первый матч за сборную в возрасте 14 лет и двух дней.

Самый возрастной

Ещё один Сергей установил в сборной России рекорд по самому возрастному исполнению. 38 лет и 349 дней было Сергею Игнашевичу в матче нашей национальной команды со сборной Хорватии в июле 2018 года. На втором месте расположился Юрий Жирков, которому в матче групповой стадии чемпионата Европы–2020 против Бельгии было 37 лет и 296 дней. Это рекорд самых возрастных игроков в составе национальной сборной в рамках выступлений команд СССР/СНГ/России, которые играли на чемпионатах Европы. В 52 года и 11 дней Дьюсбери вышел на матч против сборной Гренландии. Его родной остров Сарк, находящийся под юрисдикцией Великобритании, но имеющий свой герб и флаг, населяют 600 человек. Нынешний президент Либерии Джордж Веа свой прощальный матч за национальную команду провёл в возрасте 51 года и 345 дней. До рекорда не добрался, зато Веа единственный президент, который принял участие в официальном футбольном матче.

Больше всего матчей

Неудивительно, что самый опытный игрок сборной России имеет больше всего матчей за национальную сборную. Сергей Игнашевич 126 раз выходил в майке национальной команды на поле. Лучший результат из ныне играющих футболистов у Далера Кузяева (49 матчей). Мировой рекорд принадлежит Криштиану Роналду, который сыграл за сборную Португалии в 204 матчах, и очевидно, что увеличит этот результат.

Больше всего голов

Артём Дзюба и Александр Кержаков забили за национальную команду 30 голов. Дзюбе для этого понадобилось 55 матчей, Кержакову 91 поединок. У Фёдора Смолова 16 голов, но вызов в сборную России он не получал уже больше года. Из ныне призывающихся Валерием Карпиным игроков по шесть мячей имеют братья Миранчуки и Александр Соболев. Мировой рекорд по количеству голов за национальную сборную держит Криштиану Роналду – 128 голов за уже отмеченные 204 матча. И эта феноменальная цифра будет только увеличиваться.

Рекорды сборной России

Рекорд Игрок (результат) Самый молодой Сергей Пиняев (18 лет 15 дней) Самый возрастной Сергей Игнашевич (38 лет 349дней) Большего всего матчей Сергей Игнашевич (126) Больше всего голов Артём Дзюба и Александр Кержаков (30 голов)

Константин Лицин

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