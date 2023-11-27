Изидор заявил, что «Зенит» — это прекрасный трамплин для переезда в Европу

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор высказался о силе санкт-петербургского клуба.

«Зенит» — это прекрасный трамплин для прогресса и перехода в большую европейскую команду. «Зенит» — большая сила в российском чемпионате, и за командой, конечно, следят в Европе», — приводит слова Изидора «Матч ТВ».

По мнению футболиста, все зарубежные скауты сначала смотрят матчи «Зенита», а уже потом игры остальных клубов.

В составе «сине-бело-голубых» французский нападающий провел 11 игр во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами.

После 16 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, сумев набрать 33 очка.