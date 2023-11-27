«Крылья Советов» - вторая самая зрелищная команда в истории чемпионатов России к 17 туру

Самарские «Крылья Советов» по итогу 16 тура РПЛ стали второй самой зрелищной командой в истории чемпионатов России. Так, в матчах самарцев состоялись 58 голов – 34 забитых и 24 пропущенных командой.

Как сообщает «Цифроскоп», больше на этой дистанции было только у одной команды – «Оренбурга» в прошлом сезоне – 64 гола (28 забитых и 38 пропущенных).

Также 58 голов было у «Спартака», «Ротора» в 1995 году и «Зенита» в сезоне-2021/22.

Напомним, что «Крылья» после ничьей с «Локомотивом» в рамках прошедшего тура (3:3) идут на пятом месте турнирной таблицы с 26 баллами. В 17 туре самарцам предстоит сыграть в гостях с «Сочи» на выезде.