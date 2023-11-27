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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осипенко сделал то, что не удавалось защитнику чемпионата России 29 лет

27 Ноября 2023 • 17:13 Комментировать
Ростов
1:0
Пари НН

Защитник «Ростова» Максим Осипенко вчера вечером принёс своей команде победу над «Пари НН» дома. Он точно исполнил 11-метровый удар во втором тайме игры.

Как сообщает «Цифроскоп», Осипенко сделал то, что не удавалось защитнику в чемпионате России с 1994 года. Он в третьем матче подряд забил сопернику во втором тайме. Ранее таким отмечались только Денис Машкарин (ЦСКА, 1992 год) и Евгений Маслов («Динамо-Газовик», 1994 год). Ранее Осипенко забивал во втором тайме «Оренбургу» (14-й тур) и московскому «Спартаку» (15-й тур).

Всего у Осипенко в этом сезоне в активе уже семь голов, если брать как Премьер-лигу, так и Кубок России.

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