Гарре стал автором самого позднего гола в истории РПЛ

Вингер самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре в минувшие выходные забил гол и сильно подпортил настроение болельщикам московского «Локомотива». Это случилось в компенсированное время к матчу в Самаре, аргентинец установил итоговый счет матча – 3:3.

Как сообщает Opta Sports, гол Гарре был забит на 12-й добавленной минуте ко второму тайму на отметке 101:34. Таким образом, это самый поздний гол в истории Российской премьер-лиги.

Предыдущим самым поздним голом был мяч Ивелина Попова за «Ростов» против «Краснодара» в июле 2020 года – болгарин оформил его на исходе 101-й минуты матча. (100:55).