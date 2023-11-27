Игрок «Ростова» Миронов: Мечта? Чтобы нам допуск дали до еврокубков

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов ответил на вопрос о своей мечте.

«Какая у меня мечта? Наверное, чтобы нам допуск дали до еврокубков, международных соревнований», — приводит слова Миронова «РБ Спорт».

Футболист признался, что не понимает игроков, у которых нет мотивации играть в РПЛ, ведь это определенный уровень, до которого еще нужно дорасти.

В нынешнем сезоне 23-летний Миронов принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив один голевой пас.

После 16 туров «Ростов» занимает десятое место в чемпионате России, набрав 20 очков.