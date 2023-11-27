Булатов: «В чемпионской гонке РПЛ интрига умерла»

Экс-игрок «Спартака» Виктор Булатов считает, что в Российской премьер-лиге нет интриги в борьбе за чемпионский титул.

«Мне кажется, в чемпионской гонке интрига умерла. И по подбору футболистов, и по глубине состава «Зенит» в России по-прежнему номер один», - цитирует Булатова «Спорт-Экспресс».

Булатов отметил, что в Российской премьер-лиге нет команды, которая способна конкурировать с «Зенитом» на дистанции.

Напомним, что по итогам 16-го тура «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, обойдя «Краснодар» (33 очка против 32). Питерцы становились чемпионами России в каждом из пяти предыдущих сезонов.