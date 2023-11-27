​Булатов назвал условие, при котором «Спартак» займёт второе место в чемпионате России

Бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов ответил на вопрос, способна ли команда Гильермо Абаскаля реанимировать чемпионскую гонку в Премьер-лиге России.

«Вряд ли. Но если все оставшиеся матчи [«Спартак»] будет проводить так же, как с «Балтикой», - точно обойдёт «Краснодар» и займёт второе место», - цитирует Булатова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на шесть очков.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 29 ноября – против «Оренбурга» в Кубке России.