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Балахнин: «Краснодару» не хватает психологии для чемпионской гонки» эксклюзив

27 Ноября 2023 • 16:48 Комментировать

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги 16-го тура РПЛ.

- Главное событие тура для вас?

- Все-таки проигрыш «Краснодара» «Уралу». А также победа «Динамо» над ЦСКА.

- После поражения «Краснодара» от «Урала» в чемпионской гонке интрига умерла?

- Надеюсь, нет. Хотя срыв Кордобы к хорошему не приведет. Но я верю, что южане поймут, что борьба за первое место – это не только про очки. Надо еще выдержать напряжение, которые они пока не выдерживают. Идут психологические срывы, и после игры с «Уралом» это было хорошо видно. Были разборки Кордобы, которого теперь могут дисквалифицировать. Это все проистекает из чемпионской гонки. У меня были сомнения, хватит ли им психологии, чтобы все время держать себя в таком напряжении. Но прошедшая игра показала, что «быкам» этого не хватает. Хотя в любом случае все будет решаться после зимнего перерыва.

- Было три околофутбольных резонансных события с участием Галактионова, Баринова и Кордобы. Что из этого больше удивило?

- Не то, чтобы я удивился. Ситуация аналогичная «Краснодару». У «Локомотива» тоже есть психологическое давление, и тренер не выдержал. Это еще печальнее. Но Галактионов – молодой наставник, у него все впереди. Надеюсь, это будет ему правильным уроком, что тренер должен сохранять крепость духа и не сваливаться на такие выражения эмоций. В любом случае в том, что «железнодорожники» пропустили в конце матча два мяча, виноват только тренер. На что бы он не ссылался. И все вместе в целом.

- Были основания у Галактионова и Баринова так негодовать, или пенальти за игру рукой Морозова не вызывает сомнений?

- У меня этот одиннадцатиметровый не вызывает никаких сомнений. Что бы там ни было, нужно строить игру так, чтобы соперник не заходил в твою штрафную в конце встречи. Тем более, если вы хотите бороться за высокие места.

- Если все трое будут дисквалифицированы, по «Краснодару» это ударит в большей степени?

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- Да-да. Но успокаивает то, что до перерыва осталось всего два матча. «Быки» как-то могут протянуть в них без Кордобы, выпустив других ребят, которых это вдохновит. А потом надо будет усилиться.

- Но до перерыва у южан непростые соперники: «Оренбург» и ЦСКА.

- Для «Краснодара» сейчас любой матч будет тестовым. Все будут против него усиленно готовиться, максимально будут сконцентрированы. «Быкам» придется тяжело в любом случае, поэтому надо смотреть не на соперников, а на свою игру. Если ты лидер, то должен навязывать соперникам свой футбол.

- Как вам игра «Спартака» с «Балтикой»? Стоит проводить матчи в такую погоду?

- Такие игры бывают. Раньше они вообще часто случались. Но «Спартак» выиграл достойно, хотя погода была не на его стороне, потому что она уравнивала шансы с командой, считающейся более слабой.

- «Спартак» может навести шороху весной и вмешаться в чемпионскую гонку?

- Трудно сказать. По ходу матчей бывают перепады. Я пока не вижу предпосылок в игре «красно-белых», чтобы они играли на уровне «Зенита» и «Краснодара». Пока они до этого точно не дотягивают.

Елена Григорьевская

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