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​Зиньковский: «В матче с «Балтикой» было мало футбола»

27 Ноября 2023 • 16:37 Комментировать

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о матче с «Балтикой», который проходил в снегопад.

Напомним, что «Спартак» отпраздновал победу в Калининграде со счётом 2:0.

«В матче с «Балтикой» было мало футбола. Всем тяжело игралось. Разминались на одном поле, а потом вышли на игру, и совсем другая обстановка», - высказался Зиньковский, чьи слова приводит Sport24.

Футболист подчеркнул, что для «Спартака» самым важным в гостях у «Балтики» был итоговый результат.

«Для нас главное – победа. Забили два, я поучаствовал в первом голе, поэтому, конечно, рад», - сказал Зиньковский.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика Антон Зиньковский ещё теги
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