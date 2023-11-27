​Зиньковский: «В матче с «Балтикой» было мало футбола»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о матче с «Балтикой», который проходил в снегопад.

Напомним, что «Спартак» отпраздновал победу в Калининграде со счётом 2:0.

«В матче с «Балтикой» было мало футбола. Всем тяжело игралось. Разминались на одном поле, а потом вышли на игру, и совсем другая обстановка», - высказался Зиньковский, чьи слова приводит Sport24.

Футболист подчеркнул, что для «Спартака» самым важным в гостях у «Балтики» был итоговый результат.

«Для нас главное – победа. Забили два, я поучаствовал в первом голе, поэтому, конечно, рад», - сказал Зиньковский.