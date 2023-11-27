Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал инфраструктурные сложности клубов Мелбет-Первой лиги, которые претендуют на выход в РПЛ, и призвал к изменению регламента.

- Я не знаю, по какой причине РФС принял решение, что если команда без своего стадиона по спортивному принципу выходит в переходные матчи, то она до них не допускается. Северный Кавказ – это большой регион. В него, кроме Северной Осетии, входят ещё несколько республик, Краснодарский край, Ставропольский край. Насколько я понимаю, в регламенте прописано, что команда имеет право играть в своём регионе. И регион Кавказ имеет возможность предоставить «Алании» стадион, на котором она выступала бы в Премьер-лиге.

Я всё время поражаюсь, почему РФС придумывает какие-то ненужные стандарты и заставляет клубы следовать им. Для чего нужно, чтобы стадион был именно с определённой вместимостью, для какой цели? Вот прошли отборочные матчи чемпионата Европы – и что, там везде играли на огромных стадионах? «Алания», которая вышла в стыки, могла спокойно играть на «Ахмат Арене», но её лишили такой возможности. Почему? Логики я не вижу.

Почему в Первой лиге «Алании» разрешают играть за 100 км от Владикавказа в Грозном, а в переходных матчах – нет? И в Премьер-лиге «Алании» почему-то нельзя было бы играть в Грозном. В чём проблема развести матчи «Ахмата» и «Алании» по разным выходным? Или почему на стадионе имени Султана Билимханова «Алания» не может тогда играть?

Вот кто пишет эти вредные законы в РФС? Чиновники не думают о болельщиках, о клубах и о развитии футбола в стране. Я не защищаю сейчас «Тамбов», его дела, но команду же уничтожили. Потом в Тамбове создали «Спартак». Во Второй лиге ему можно играть на местном стадионе. А для Первой лиги и для Премьер-лиги он опять подходить не будет?

«Алания» тратит большие усилия и финансы, футболисты трудятся и стремятся в Премьер-лигу. Но им говорят, что извините, вы не будете играть в стыковых матчах, играть в них будет «Родина». Чтоб ещё одна московская команда могла выйти в Премьер-лигу. Ну да, в Москве же много стадионов. «Торпедо» уже заводили наверх искусственно – и что оно из себя представляет? Меняются в нём гендиректоры, главные тренеры – и больше ничего.

Во Владикавказе полный стадион ходил всегда – и на «Аланию», и когда команда называлась «Спартаком». Почему же так относятся к людям, которые живут на периферии? Я считаю, РФС и Министерство спорта должны сегодня немного окститься. Многие клубы Первой лиги не пустят в Премьер-лигу или в стыковые матчи, если они попадут в них по спортивному принципу.

Вы видели интервью президента «Динамо» Махачкала? Где они будут играть, если выйдут в Премьер-лигу? У них есть «Анжи Арена», но у них нет системы пропуска, которую требуют. Она была там, когда я работал в «Анжи». Потом она куда-то делась – не знаю, куда. Сам президент «Динамо» говорит, что они не смогут финансово осилить такие вещи. А стадиону «Динамо» в Махачкале нужен капитальный ремонт.

Клуб «Динамо» Махачкала не является частным – он республиканский. И Дагестан не может его до такой степени финансировать. Почему надо делать не как людям хорошо, а как чиновникам РФС нравится? Чего я здесь не понимаю? Зачем ненужные препоны создавать клубам? У кого-то нет возможности поставить систему оповещения, организовать трансляцию по стандартам.

В 90-е годы президент ПФЛ просто налево и направо уничтожал клубы. Просто налево и направо. До 150 клубов было уничтожено по всей России. Но никто и не вспомнил об этом даже. Хотя хорошие были команды. Взять то же «Динамо» Махачкала. Я работал в этом клубе – и что с ним сделали? Команда с пятого места в Первом дивизионе была просто-напросто выкинута и уничтожена. Её развалили.

Реклама

Нас тогда на 2007 год не допустили играть. Придумали, что у нас устав какой-то не такой. Так мы его передали, новый принесли, а нас всё равно не пустили. В том году должно было исполниться 50 лет клубу. Это хорошо, что «Динамо» в Махачкале недавно возродили. Через пятнадцать лет, получается. Я думаю, больше всего этому поспособствовал Гаджи Муслимович Гаджиев. «Амкар» тоже потихоньку сейчас поднимается. Но зачем было уничтожать клубы?

Я считаю «Аланию» командой, которая достойна представлять Кавказ и юг России в Премьер-лиге. Естественно, если она выйдет туда по спортивному принципу. Я был поражён, что в прошлом сезоне «Алания» так легко сдалась, когда её не пустили в стыки. Но я не знаю подробностей – может, она и предпринимала усилия.

Кроме хозяина-бизнесмена, который вкладывает в клуб большие деньги, есть же ещё руководитель республики. Которому, я думаю, стоит поднять вопрос, почему так происходит, на каком основании судьба команды должна решаться на основании того, достроят у неё стадион или нет. Футболисты и тренеры должны дрожать по поводу того, допустят их или не допустят?

РФС нужно поменять регламент, чтобы клубы находились в равных условиях. Все понимают, что Москва и Питер в России обособленные города. Таких финансов, как в этих двух мегаполисах, нет больше внутри страны ни в одном городе, ни в одной республике, ни в одном крае и ни в одной области. Поэтому надо давать небольшие послабления клубам и людям на периферии, чтобы они развивались. А не загонять их.

Где будет играть «Акрон», если выйдет в Премьер-лигу? Я считаю, что сегодня в Жигулёвске нельзя играть и в Первой лиге. На этом стадиончике, где пять тысяч зрителей сидят и вокруг которого автомобильная дорога проходит. Но там, оказывается, можно играть в Первой лиге. Одним можно, а другим нельзя? Я просто не понимаю этого.