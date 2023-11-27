Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Динамо» в матче с ЦСКА (3:2).

«Первый тайм с большим преимуществом остался за «армейцами». Они больше атаковали и больше были с мячом. «Динамо» выглядело неубедительно, команде не хватало скорости. У ЦСКА очень быстро бегал мяч от одного игрока к другому, динамовцы не лучшим образом концентрировались на происходящем. А во втором тайме всё изменилось, ЦСКА потерял лоск и скорость своего футбола. Футбол стал кусковым и развалился на фрагменты. Замены Лички усилили игру «Динамо», а Федотову было некого выпускать на поле. Динамовцы явно переиграли соперника во втором тайме, их преимущество закономерно вылилось в победу. Мне очень понравился Тюкавин. Он как наконечник гарпуна, Константин даёт завершение всех командных действий», - сказал Игнатьев.