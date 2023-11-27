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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​На базе «Сочи» есть повреждения из-за плохой погоды

27 Ноября 2023 • 16:14 Комментировать
Сочи
...
Крылья Советов
02.12 16:30

На черноморском побережье неспокойно из-за ухудшения погодных условий. Как оказалось, сильный ветер спровоцировал повреждения на базе футбольного клуба «Сочи».

«На базе из-за сильного ветра повреждены заградительные сетки и столбы у тренировочных полей. Опрокинуты операторские вышки. Про сумму ущерба не скажу. Никто не пострадал», - ответ из пресс-службы «Сочи» приводит ТАСС.

На текущий момент «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. В 16 матчах команда смогла раздобыть только 10 зачётных баллов.

Ближайший матч Премьер-лиги «Сочи» проведёт 2 декабря – против «Крыльев Советов» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи

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