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​Булатов раскритиковал зенитовца Клаудиньо

27 Ноября 2023 • 15:59 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» Виктор Булатов обрушился с критикой на атакующего полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

По словам Булатова, Клаудиньо в последней игре против «Сочи» разочаровал даже не из-за плохо исполненного пенальти.

«Бразилец вообще весь сезон играет ниже своего уровня. Бледная тень того Клаудиньо, которым когда-то мы восхищались. Ни скорости, ни азарта, ни агрессии. То ли не в лучшем функциональном состоянии, то ли другие проблемы», - цитирует Булатова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» обыграл «Сочи» на своём поле со счётом 3:0. На текущий момент команда Сергея Семака располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Клаудиньо оконфузился в матче «Зенита», исполняя пенальти

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Зенит Виктор Булатов Клаудиньо ещё теги
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