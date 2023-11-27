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​Нгамалё прокомментировал ошибку вратаря Лещука

27 Ноября 2023 • 15:39 Комментировать

Форвард московского «Динамо» Муми Нгамалё дал комментарий по поводу ошибки голкипера команды Игоря Лещука в последнем матче Премьер-лиги против ЦСКА.

Напомним, что «Динамо» обыграло ЦСКА на выезде со счётом 3:2.

По словам Нгамалё, футболисты «Динамо» поддержали Лещука после того игрового эпизода.

«Это была ошибка, такое случается, мы не обвиняем его. Каждый может совершить ошибку, поэтому мы не обвиняем его в этом. У нас получился хороший результат, это самое важное. Конечно, мы поддержали Игоря, как поддерживаем всех», - цитирует Нгамалё ТАСС.

На текущий момент «Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Марцела Лички проведёт 29 ноября – против «Зенита» в Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Лещук Муми Нгамалё ещё теги
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