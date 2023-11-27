​В «Динамо» высказались о разбирательстве с Норманном

В августе полузащитник Матиас Норманн расторг контракты с «Ростовом» и «Динамо», сославшись на беспокойство по поводу своей безопасности, и уехал из России. Суд ФИФА обязал игрока выплатить «Ростову» компенсацию. Что касается претензий «Динамо», где Норманн выступал в аренде, то решение ещё не было вынесено.

Комментарий по поводу ситуации дал Павел Пивоваров, который в «Динамо» работает на должности генерального директора.

«Мы шли отдельно от «Ростова». У нас немного сложнее ситуация, но мы подали заявление и ждём решения. Информации по поводу того, когда придёт решение, нет», - цитирует Пивоварова ТАСС.

После 16 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.