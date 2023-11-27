Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Я не сомневаюсь, что «Зенит» не упустит подаренную «Краснодаром» возможность»

27 Ноября 2023 • 15:28 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
03.12 16:30

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ. Напомним, после 16 туров турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который опережает второй «Краснодар» на одно очко.

«Я не ожидал, что «Краснодар» способен упустить первое место. Теперь я не сомневаюсь, что петербуржцы не упустят подаренную возможность и закрепятся на первой строчке в турнирной таблице», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

Отметим, что «Краснодар» ещё ни разу в своей истории не выигрывал чемпионский титул. «Зенит» же является победителем последних пяти розыгрышей чемпионата России подряд.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Анзор Кавазашвили ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Ноября
11:32
Орлов: «Я не верю в интерес «Манчестер Юнайтед» к Алипу»
08:53
​Стало известно, какие матчи чемпионата России покажет «Матч ТВ» в прямом эфире в ближайшие выходные
26 Ноября
17:57
​Кобелев: «Зенит» вновь стал основным претендентом на чемпионство»
14:48
Гладилин: «Галактионову надо винить себя, а не судей»
12:18
Смородская назвала Галактионова средним тренером
12:01
Андрей Мостовой: «Клаудиньо очень сильно просил пробить пенальти»
10:11
Лепёхин: «Жаль, что ради смены чемпиона многие ждут ослабления «Зенита», а не проявления силы других команд»
25 Ноября
19:24
Чистяков — о задаче «Зенита»: «Выйти на первое место до зимней паузы»
19:10
Ерохин: «Нас ждёт серьёзный матч против «Локомотива»
16:44
Галактионов и Баринов, скорее всего, не помогут «Локомотиву» в матче против «Зенита»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Ноября
15:59 · Россия. Премьер-лига
​Булатов раскритиковал зенитовца Клаудиньо
15:58 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Краснодар» сможет побороться с «Зенитом» за золото»
15:45 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Рубин» может побороться за пятёрку»
15:39 · Россия. Премьер-лига
​Нгамалё прокомментировал ошибку вратаря Лещука
15:39 · Россия. Премьер-лига
Щербаченко: «Динамовцы переварили нагрузки Лички» эксклюзив
15:31 · Россия. Премьер-лига
​В «Динамо» высказались о разбирательстве с Норманном
15:28 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Я не сомневаюсь, что «Зенит» не упустит подаренную «Краснодаром» возможность»
15:25 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» приблизилось к продлению контракта с Тюкавиным – гендиректор
15:17 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Чтобы «Краснодару» бороться с «Зенитом», им нужны иностранцы такого же уровня»
15:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев: «На первом этапе нам удалось показать весьма качественный и зрелищный футбол»
15:05 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «Спартаку» пора сломать стереотипы о себе»
14:51 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Ганчаренко точно заслуживает остаться на посту главного тренера «Урала»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Дисквалификация Кордобы будет ударом для «Краснодара»
14:24 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Нет смысла увольнять Абаскаля, всё зашло слишком далеко»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Думаю, что в начале февраля вернусь к тренировкам»
Все новости
Рекомендуем