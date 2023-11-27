Кавазашвили: «Я не сомневаюсь, что «Зенит» не упустит подаренную «Краснодаром» возможность»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ. Напомним, после 16 туров турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который опережает второй «Краснодар» на одно очко.

«Я не ожидал, что «Краснодар» способен упустить первое место. Теперь я не сомневаюсь, что петербуржцы не упустят подаренную возможность и закрепятся на первой строчке в турнирной таблице», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

Отметим, что «Краснодар» ещё ни разу в своей истории не выигрывал чемпионский титул. «Зенит» же является победителем последних пяти розыгрышей чемпионата России подряд.