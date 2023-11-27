​«Динамо» приблизилось к продлению контракта с Тюкавиным – гендиректор

Павел Пивоваров, занимающий должность генерального директора «Динамо», высказался на тему будущего нападающего Константина Тюкавина.

Как известно, недавно Тюкавин набрал определённое количество игровых минут, и его контракт продлился до середины 2025 года. При этом «Динамо» хочет подписать со своим воспитанником более долгосрочное соглашение.

«Мы ведём переговоры с Константином Тюкавиным о более длительном контракте. Мы близки. Работа в процессе, у нас есть диалог», - цитирует Пивоварова ТАСС.

В сезоне 2023/2024 21-летний Тюкавин провёл 20 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять голевых передач.

На текущий момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.