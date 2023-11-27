Бывший нападающий московского ЦСКА, экс-тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги 16-го тура чемпионата России.
- «Ростов» поднялся на десятое место. Пойдёт ли выше?
- Если в каждой игре Осипенко будет забивать пенальти, то почему нет?
- «Краснодар» ещё вернётся на первую строчку?
- Я думаю, нет. Скорее всего, «Зенит» уже не отпустит лидерство. «Краснодару» тяжело психологически. В борьбе за чемпионство у него практически нет шансов.
- Почему ЦСКА проиграл «Динамо»?
- Проблемы у «армейцев» одни и те же. Малая скамейка не позволяет проводить весь матч на одном уровне. Исходя из этой игры, пока у «Динамо» больше шансов на медали.
- А второе место «Краснодар» удержит?
- Вполне возможно. В целом они на правильном пути. Брали третье место, сейчас дай бог станут вторыми. Должны дорасти и до первого – всё может быть, но именно в этом сезоне маловероятно.
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