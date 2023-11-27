Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Денис Попов: «У ЦСКА одни и те же проблемы, а «Зенит» не отпустит лидерство» эксклюзив

27 Ноября 2023 • 15:24 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА, экс-тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги 16-го тура чемпионата России.

- «Ростов» поднялся на десятое место. Пойдёт ли выше?

- Если в каждой игре Осипенко будет забивать пенальти, то почему нет?

- «Краснодар» ещё вернётся на первую строчку?

- Я думаю, нет. Скорее всего, «Зенит» уже не отпустит лидерство. «Краснодару» тяжело психологически. В борьбе за чемпионство у него практически нет шансов.

- Почему ЦСКА проиграл «Динамо»?

- Проблемы у «армейцев» одни и те же. Малая скамейка не позволяет проводить весь матч на одном уровне. Исходя из этой игры, пока у «Динамо» больше шансов на медали.

- А второе место «Краснодар» удержит?

- Вполне возможно. В целом они на правильном пути. Брали третье место, сейчас дай бог станут вторыми. Должны дорасти и до первого – всё может быть, но именно в этом сезоне маловероятно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Краснодар Чемпионат России Денис Попов РПЛ ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Ноября
15:59 · Россия. Премьер-лига
​Булатов раскритиковал зенитовца Клаудиньо
15:58 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Краснодар» сможет побороться с «Зенитом» за золото»
15:45 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Рубин» может побороться за пятёрку»
15:39 · Россия. Премьер-лига
​Нгамалё прокомментировал ошибку вратаря Лещука
15:39 · Россия. Премьер-лига
Щербаченко: «Динамовцы переварили нагрузки Лички» эксклюзив
15:31 · Россия. Премьер-лига
​В «Динамо» высказались о разбирательстве с Норманном
15:28 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Я не сомневаюсь, что «Зенит» не упустит подаренную «Краснодаром» возможность»
15:25 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» приблизилось к продлению контракта с Тюкавиным – гендиректор
15:17 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Чтобы «Краснодару» бороться с «Зенитом», им нужны иностранцы такого же уровня»
15:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев: «На первом этапе нам удалось показать весьма качественный и зрелищный футбол»
15:05 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «Спартаку» пора сломать стереотипы о себе»
14:51 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Ганчаренко точно заслуживает остаться на посту главного тренера «Урала»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Дисквалификация Кордобы будет ударом для «Краснодара»
14:24 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Нет смысла увольнять Абаскаля, всё зашло слишком далеко»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Думаю, что в начале февраля вернусь к тренировкам»
Все новости
Рекомендуем