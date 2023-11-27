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Тарханов: «Ганчаренко точно заслуживает остаться на посту главного тренера «Урала»

27 Ноября 2023 • 14:51 Комментировать
Пари НН
...
Урал
02.12 19:30

Известный российский тренер Александр Тарханов выразил мнение, что главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко заслуживает остаться на посту наставника екатеринбургской команды.

Напомним, в матче 16-го тура РПЛ «Урал» обыграл одного из лидеров турнирной таблицы «Краснодар» со счётом 3:1.

«На мой взгляд, Ганчаренко абсолютно точно заслуживает остаться на посту главного тренера «Урала». Те, кто говорят, что его необходимо увольнять, неправы. Спад — это естественно, самое главное вовремя из него выйти, сделать правильные выводы», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

После 16 туров РПЛ «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Свой следующий матч в рамках чемпионата России екатеринбуржцы проведут 2 декабря против «Пари НН».

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Урал Александр Тарханов Виктор Ганчаренко ещё теги

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