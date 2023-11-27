Дивеев: «Думаю, что в начале февраля вернусь к тренировкам»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев, восстанавливающийся сейчас после травмы, рассказал, когда сможет вернуться к полноценным тренировкам с командой.

«По поводу здоровья — всё хорошо, лечусь. Начал бегать на дорожке. Когда вернусь к тренировкам? Думаю, что в начале февраля», — цитирует Дивеева «РИА Новости».

Напомним, Дивеев получил повреждение в июльском матче за Суперкубок России против «Зенита». В прошлом сезоне 24-летний защитник провёл за «армейцев» 27 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

После 16 туров РПЛ ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.