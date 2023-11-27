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Дивеев: «Думаю, что в начале февраля вернусь к тренировкам»

27 Ноября 2023 • 14:01 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
03.12 14:00

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев, восстанавливающийся сейчас после травмы, рассказал, когда сможет вернуться к полноценным тренировкам с командой.

«По поводу здоровья — всё хорошо, лечусь. Начал бегать на дорожке. Когда вернусь к тренировкам? Думаю, что в начале февраля», — цитирует Дивеева «РИА Новости».

Напомним, Дивеев получил повреждение в июльском матче за Суперкубок России против «Зенита». В прошлом сезоне 24-летний защитник провёл за «армейцев» 27 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

После 16 туров РПЛ ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев

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