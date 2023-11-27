Рианчо назвал лучший трансфер «Спартака» за последние 10 лет

Экс-рулевой московского «Спартака» Рауль Рианчо высоко оценил выступления нидерландского форварда Квинси Промеса за «красно-белых».

«Лучший трансфер «Спартака» за последние 10 лет? Наверное, это переход Промеса. Квинси помог клубу выиграть долгожданное чемпионство. Промес уже стал легендой «Спартака», - передает слова испанского специалиста «РБ Спорт».

Контракт Промеса с московским клубом рассчитан до середины следующего года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги 31-летний нападающий сыграл 15 матчей, в которых забил пять голов и сделал шесть результативных передач.