Ветеран «Спартака» призывает изменить формат проведения РПЛ

Бывший голкипер сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что РФС должен изменить формат проведения Премьер-лиги.

«РФС должен вернуться на систему «весна-осень». В эти времена года чемпионат проходил прекрасно. Это придумали хозяева клубов, которые решили летом не играть летом», - передает слова Кавазашвили Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне чемпионата России команды провели 16 туров. Первое место занимает петербургский «Зенит», который опережает идущий вторым «Краснодар» на два балла. Топ-3 замыкает московское «Динамо», а на четвертом месте располагается «Спартак».