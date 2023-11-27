Лепский назвал лидера «Динамо»

Перспективный защитник московского «Динамо» Иван Лепский поделился мнением об одноклубнике Фабиане Бальбуэне.

«Лидер «Динамо» - Бальбуэна. Потому что как на поле, так и за его пределами он тянет команду за собой. Всегда подскажет, поддержит. У каждого есть потенциал стать лидером команды», - приводит слова 18-летнего футболиста Sport24.

После 16 туров чемпионата России «Динамо» набрало 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Бальбуэна сыграл 13 поединков. Парагвайский защитник сделал результативную передачу и получил две желтые карточки.