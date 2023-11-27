Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепский назвал лидера «Динамо»

27 Ноября 2023 • 13:33 Комментировать

Перспективный защитник московского «Динамо» Иван Лепский поделился мнением об одноклубнике Фабиане Бальбуэне.

«Лидер «Динамо» - Бальбуэна. Потому что как на поле, так и за его пределами он тянет команду за собой. Всегда подскажет, поддержит. У каждого есть потенциал стать лидером команды», - приводит слова 18-летнего футболиста Sport24.

После 16 туров чемпионата России «Динамо» набрало 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Бальбуэна сыграл 13 поединков. Парагвайский защитник сделал результативную передачу и получил две желтые карточки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фабиан Бальбуэна Иван Лепский ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Ноября
14:24 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Нет смысла увольнять Абаскаля, всё зашло слишком далеко»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Думаю, что в начале февраля вернусь к тренировкам»
13:53 · Россия. Премьер-лига
Рианчо назвал лучший трансфер «Спартака» за последние 10 лет
13:48 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк: «Конате хочет уйти из «Ахмата»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака» призывает изменить формат проведения РПЛ
13:33 · Россия. Премьер-лига
Лепский назвал лидера «Динамо»
13:32 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё: «Беспроигрышная серия «Динамо» — это заслуга всей команды»
13:19 · Россия. Премьер-лига
Агент: «В этом году Кайо точно не сыграет»
13:16 · Россия. Премьер-лига
В РПЛ ответили на вопрос о возможном переносе матча «Сочи» - «Крылья Советов»
12:57 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Промес - игрок экстра-класса, без него «Спартаку» было бы очень тяжело»
12:53 · Кубок России
Кукуян рассудит кубковый матч между «Динамо» и «Зенитом» - другие назначения
12:50 · Россия. Премьер-лига
Корнеев рассказал, чего не хватает ЦСКА
12:41 · Россия. Премьер-лига
Баринов приглашён на заседание КДК РФС
12:32 · Россия. Премьер-лига
Галактионов приглашён на заседание КДК РФС
12:31 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Если «Краснодар» не усилится, интриги не будет»
Все новости
Рекомендуем