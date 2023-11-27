В РПЛ ответили на вопрос о возможном переносе матча «Сочи» - «Крылья Советов»

Представители Российской премьер-лиги дали комментарий по поводу возможного переноса матча 17-го тура между «Сочи» и «Крыльями Советов» из-за шторма.

«Ситуация может поменяться достаточно быстро. Следим за развитием ситуации. За 15 минут до старта матча в Калининграде тоже снега не было», - заявили «Спорт-Экспрессу» в пресс-служба РПЛ.

Напомним, что на черноморское побережье обрушился шторм в ночь с 26 на 27 ноября.

Матч «Сочи» против «Крыльев Советов» должен состояться на стадионе «Фишт» 2 декабря. Перед этим поединком хозяева занимают последнее место в турнирной таблице, а гости располагаются на пятой строчке.