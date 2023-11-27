Камоцци: «Промес - игрок экстра-класса, без него «Спартаку» было бы очень тяжело»

Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна, прокомментировал игру форварда московского «Спартака» Квинси Промеса. В недавнем матче против калининградской «Балтики» нидерландец отметился голом.

«Промес подтверждает свой уровень в каждом сезоне. Для РПЛ Промес - игрок экстра-класса, без него «Спартаку» было бы очень тяжело. Когда у команды не идет игра, Квинси решает исход матча», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».

После 16 туров чемпионата России спартаковцы набрали 27 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Промес принял участие в 15 матчах этого сезона РПЛ, забил пять мячей и отдал шесть ассистов.