Корнеев рассказал, чего не хватает ЦСКА

Экс-игрок московского ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением о выступлении «армейского» коллектива в сезоне-2023/2024.

«ЦСКА для стабильности не хватает кадров, не только для того, чтобы первоначально набрать стартовый состав, но и для глубины скамейки», - передает слова Корнеева «Чемпионат».

В последнем матче ЦСКА на домашнем стадионе принимал «Динамо». Хозяева потерпели поражение со счетом 2:3.

По итогам 16 туров подопечные Владимира Федотова занимают шестое место в таблице Премьер-лиги. В следующем матче чемпионата ЦСКА сыграет против «Ростова» на домашнем стадионе «ВЭБ Арена».