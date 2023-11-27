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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев рассказал, чего не хватает ЦСКА

27 Ноября 2023 • 12:50 Комментировать

Экс-игрок московского ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением о выступлении «армейского» коллектива в сезоне-2023/2024.

«ЦСКА для стабильности не хватает кадров, не только для того, чтобы первоначально набрать стартовый состав, но и для глубины скамейки», - передает слова Корнеева «Чемпионат».

В последнем матче ЦСКА на домашнем стадионе принимал «Динамо». Хозяева потерпели поражение со счетом 2:3.

По итогам 16 туров подопечные Владимира Федотова занимают шестое место в таблице Премьер-лиги. В следующем матче чемпионата ЦСКА сыграет против «Ростова» на домашнем стадионе «ВЭБ Арена».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Корнеев
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