Баринов приглашён на заседание КДК РФС

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов приглашён на ближайшее заседание комитета.

Напомним, что после матча 16-го тура Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов» (3:3) капитан столичного клуба подошёл к ассистенту главного арбитра и выразил недовольство его работой.

«Баринов приглашен на заседание. Инцидент произошел на территории стадиона, после матча. Это относится к КДК РФС», - приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что Баринову может грозить дисквалификация, а значит, что, скорее всего, он пропустит матч против «Зенита».