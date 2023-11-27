Галактионов приглашён на заседание КДК РФС

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов приглашён на ближайшее заседание комитета.

Напомним, что специалист после матча 16-го тура Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов» (3:3) резко высказался о работе судей.

«У Галактиона два нарушения — опоздание на послематчевое интервью на 15 минут и оскорбительное высказывание во время интервью. Он приглашен на заседание», - приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что за свои действия Галактионов может получить четырёхматчевую дисквалификацию.