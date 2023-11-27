Кобелев: «Если «Краснодар» не усилится, интриги не будет»

Экс-наставник столичного «Динамо» Андрей Кобелев высказался относительно чемпионской гонки в Российской премьер-лиге.

«Лидер не поменяется до зимней паузы. Но все может быть. Если «Краснодар» никем не усилится, интриги не будет. Тогда в гонку могут ввязаться «Динамо» и «Спартак», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

В рамках 16-го тура чемпионата России «Краснодар» потерпел гостевое поражение от «Урала» со счетом 1:3. После этой неудачи подопечные Владимира Ивича опустились на второе место в таблице, пропустив вперед петербургский «Зенит». На третьей позиции находится столичное «Динамо».