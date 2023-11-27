Форвард «Балтики» Гузина высказался о своём будущем

Нападающий «Балтики» Гедеон Гузина высказался о своём будущем в калининградской команде.

Боснийский форвард отметил, что его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона, но ещё не знает о том, что будет дальше.

«Руководство меняется — посмотрим, какие у них планы. После оставшихся до конца года матчей, думаю, должен буду поговорить с кем-то из руководства», - приводит слова Гузины «РИА Новости».

Гузина выступает за «Балтику» с лета прошлого года.

В текущем сезоне форвард принял участие в 21 игре во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.