Форвард «Балтики» Гузина высказался о своём будущем

Нападающий «Балтики» Гедеон Гузина высказался о своём будущем в калининградской команде.
Боснийский форвард отметил, что его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона, но ещё не знает о том, что будет дальше.
«Руководство меняется — посмотрим, какие у них планы. После оставшихся до конца года матчей, думаю, должен буду поговорить с кем-то из руководства», - приводит слова Гузины «РИА Новости».
Гузина выступает за «Балтику» с лета прошлого года.
В текущем сезоне форвард принял участие в 21 игре во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.
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