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Сёмин: «Хвича не перерос «Наполи»

27 Ноября 2023 • 12:19 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о карьере грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Хвича соответствует «Наполи», их темпераменту, идеям. Мне кажется, этот клуб ближе к его любимой Грузии. Не сказал бы, что Хвича перерос «Наполи». Ему пока рано задумываться о смене клуба», - приводит слова специалиста Odds.ru.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия провел 12 матчей, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи. Срок контракта между 22-летним грузином и неаполитанским клубом истекает летом 2027 года. Его рыночная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.

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