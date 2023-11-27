В «Сочи» сообщили, что шторм не коснулся команды

Пресс-служба «Сочи» рассказала о состоянии команды после шторма, который обрушился на черноморское побережье в ночь с 26 на 27 ноября.

«С командой все хорошо. Вчера наш самолет последним сел в Сочи, после нас аэропорт закрыли», - передает слова представителя клуба «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнем матче чемпионата России сочинский коллектив на выезде крупно уступил петербургскому «Зениту» со счетом 0:3. После 16 туров южане замыкают турнирную таблицу Премьер-лиги. Следующий поединок «Сочи» сыграет на домашнем стадионе против самарских «Крыльев Советов».