Лапочкин: «Карасёву дали игру, за которой будет смотреть полмира»

Экс-судья чемпионата России Сергей Лапочкин отреагировал на новость о назначении соотечественника Сергея Карасёва на матч в Саудовской Аравии.

«Карасёв узнаваем во всем мире. Это его большая заслуга работать на таком матче. Сергею дали статусную игру, за которой будет смотреть полмира. Это очень круто для имиджа российского судейства», - передает слова Лапочкина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Карасёв отработает на поединке между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром». Встреча лидеров чемпионата Саудовской Аравии состоится 1 декабря в Эр-Рияде.

Лапочкин назвал лучшего российского судью - это не Карасёв