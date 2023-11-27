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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Промес, Тюкавин и другие: названы 11 лучших игроков 16-го тура РПЛ

27 Ноября 2023 • 11:37 Комментировать

Аналитики Whoscored представили свою версию символической сборной 16-го тура Российской премьер-лиги. Лучшим футболистом был признан хавбек самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре, получивший 8,7 балла.

Сборная 16-го тура РПЛ: Максименко («Спартак»), Хлусевич («Спартак»), Осипенко («Ростов»), Безруков («Рубин»), Гарре («Крылья Советов»), Аюпов («Урал»), Файзуллаев (ЦСКА), Бителло («Динамо»), Тюкавин («Динамо»), Промес («Спартак»).

После 16 туров в чемпионате России сменился лидер. Петербургский «Зенит» вышел на первое место, сместив «Краснодар» на вторую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Константин Тюкавин Квинси Промес Бенхамин Гарре ещё теги
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