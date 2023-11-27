Промес, Тюкавин и другие: названы 11 лучших игроков 16-го тура РПЛ

Аналитики Whoscored представили свою версию символической сборной 16-го тура Российской премьер-лиги. Лучшим футболистом был признан хавбек самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре, получивший 8,7 балла.
Сборная 16-го тура РПЛ: Максименко («Спартак»), Хлусевич («Спартак»), Осипенко («Ростов»), Безруков («Рубин»), Гарре («Крылья Советов»), Аюпов («Урал»), Файзуллаев (ЦСКА), Бителло («Динамо»), Тюкавин («Динамо»), Промес («Спартак»).
После 16 туров в чемпионате России сменился лидер. Петербургский «Зенит» вышел на первое место, сместив «Краснодар» на вторую строчку.
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