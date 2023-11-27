Зарплата футболистов – самая большая в России, учителя получают в 70 раз меньше

Разницы в доходах среднестатистического футболиста чемпионата России в сравнении с работниками других отраслей всегда были интересны и познавательны. Сегодня мы представляем данные о соотношении среднемесячной заработной платы игроков в ведущих клубах РПЛ и работников основных профессий. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о доходах как одних, так и других.

Из Воронежа в столицу

В конце восьмидесятых годов прошлого века перебиравшийся в столичный клуб из российской провинции футболист, как правило, терял в своей первоначальной заработной плате. Нынешний главный тренер сборной России Валерий Карпин, перейдя зимой 1989-1990 года из воронежского «Факела» в романцевский «Спартак», сразу после переезда «обрушил» свой доход в три раза! Согласитесь – шаг, на который может пойти далеко не каждый. Благо в свои тогда ещё двадцать лет Валерий Георгиевич ещё не был отягощен семейными обязанностями, а иначе в подобном случае наступить на «горло своей песне» было бы сродни преступлению. Несколькими годами ранее воспитанник воронежского футбола Валерий Шмаров прошёл аналогичный маршрут, правда, сначала с промежуточной остановкой в ЦСКА. Нельзя сказать, что Воронеж значительно отставал в зарплатах от остальных клубов Первой союзной лиги, в отличие от сегодняшнего положения в РПЛ. Ситуация была аналогичной во многих российских клубах. По заработным платам выделялись коллективы, представляющие среднеазиатские, кавказские республики, а также крупные промышленные регионы. Не были обижены зарплатами клубы из шахтёрских регионов – Донбасса и Кузбасса.

Футболисты богаче учителей в 70 раз

Есть конкретный пример. По подсчётам Росстата учителя в Москве в месяц зарабатывают около 103 451 рублей. Ранее мы выяснили, что среднемесячная зарплата у игроков одного из самых бюджетных клубов в чемпионате России – «Факела» составляет около 25 000 евро. В это время молодой или не очень учитель в Москве зарабатывает 10 000 евро. При этом, преподаватель работает 18 часов в неделю. Это официальная информация, как на деле, мы все прекрасно знаем.

Другое дело – преподаватель в регионах. По данным всё того же Росстата зарплата в периферии составляет не более 35 000 рублей, а то и меньше. Если переводить евро, то получится 360. 25 000 у футболистов – 360 у учителя = простая математика, зарплата скромного футболиста в скромном клубе больше, чем у преподавателя из любого города России, кроме Москвы, больше в 70 раз!

Поедет ли на метро на футбол главный технолог

Столичный регион занимает пятое место (по данным октября 2023 г.) среди 89 регионов Российской Федерации по заработной плате с доходом в 1,137 тысячи евро в месяц. На этом фоне даже ведущие профессии столичной подземки не дотягивают до среднего уровня. На первом же месте по данным Росстата располагается Чукотский автономный округ, где доход у населения составляет 1,298 тысячи евро в месяц.

В угольной отрасли в регионах при работе вахтовым методом (в режиме – 20 дней на вахте, 10 – дома) технологи на шахте получают чуть больше. Но здесь и условия далеко не московские.

Сопоставить среднестатистический доход сталевара в электросталеплавильном цехе довольно сложно. Одно дело – ты трудишься на Новолипецком металлургическом комбинате или, скажем, на легендарной «Магнитке», другое дело – в глубинке.

В приведённой ниже таблице представлены данные по среднемесячному доходу одного футболиста и работника с вредными и опасными условиями труда, ежесменно подвергающего свою жизнь определённым факторам. В пятой колонке приведены максимальные («Зенит») и минимальные (ЦСКА) значения в превосходстве в среднемесячной заработной плате среднестатистического футболиста клуба РПЛ по отношению к данной профессии. Самая высокооплачиваемая рабочая профессия в приведённой таблице (технолог угольной шахты) в 60 раз уступает самому «бедному» среднестатистическому столичному футболисту, облачённому в «красно-синие» цвета армейского клуба.

Данные о зарплатах в ведущих клубах РПЛ по отношению к зарплатам работников опасных профессий

№ Клуб Среднемесячная зарплата футболиста в клубе, тыс. евро Среднемесячная зарплата в регионе, тыс. евро* Соотношение количество раз** 1 ЦСКА 66 Главный технолог угольной шахты (республика Тыва) – 1,100 60,0 – 99,1 2 «Локомотив» 72 Машинист электропоезда (Московское метро) – 0,975 67,7 – 111,8 3 «Динамо» 77 Сталевар (в среднем по РФ) – 0,900 73,3 – 121,1 4 «Краснодар» 77 Сталевар (в среднем по РФ) – 0,900 73,3 – 121,1 5 «Спартак» 93 Сталевар (в среднем по РФ) – 0,900 73,3 – 121,1 6 «Зенит» 109 Сталевар (в среднем по РФ) – 0,900 73,3 – 121,1

* по данным Росстата на 05.10.23, по соотношению 1 евро:100 руб.

Реклама

** зарплата игроков по отношению к средней зарплате в регионе. (Например, заработная плата футболистов ЦСКА превышает зарплату в республике Тыва в 60-99 раз. Разброс получился в следствие разных зарплат в клубе)

Константин Лицин

Сколько зарабатывают игроки в РПЛ: «Зенит» платит своим футболистам больше всех